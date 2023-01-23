『kai fragrance(カイ フレグランス) スカイ フレグランスライトキャンドル 連続燃焼40時間【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 19時 05分に出品され04月05日 19時 05分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
kai fragrance(カイ フレグランス) スカイ フレグランスライトキャンドル 連続燃焼40時間
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 11.40 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8585円
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終了
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