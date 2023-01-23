『SWANS (スワンズ) スポーツサングラス STRIX D.A. ストリックスディーエー STX DA-3516 MAW 日本製 ミラーレ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 11時 10分に出品され03月20日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS (スワンズ) スポーツサングラス STRIX D.A. ストリックスディーエー STX DA-3516 MAW 日本製 ミラーレ



【商品説明】

・[UVカット] 99.9%以上

・[フレームカラー] マットホワイト

・[レンズカラー] レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチ)

・[可視光線透過率] 34%

・日本製 スポーツ用サングラス



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 10.70 cm

奥行 : 18.70 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。