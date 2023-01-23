『ミーゼ ダブルピーリングプレミアム MS40P【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 04分に出品され03月09日 14時 04分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 MS40Pミーゼ ダブルピーリング



気になる毛穴汚れもすっきり 透明感のある肌にエステで人気の「ウォーターピーリング」が自宅で手軽に！超音波タッピングとイオンの力でうるおいケアも可能。さらに、ボディアタッチメントに付け替えるとひじやかかとの角質ケアにも使えます。防滴仕様（IPX5）なので、お風呂でも使用できます。



原産国:CHN：中国



宅配冷蔵区分:01：常温