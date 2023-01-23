『HOEI 35 手のり ピュアホワイト | 小型インコ・中型インコの鳥かご【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 22時 58分に出品され03月26日 22時 58分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HOEI 35 手のり ピュアホワイト | 小型インコ・中型インコの鳥かご
【商品説明】
・サイズ:37.0×41.5×54.5cm
・メーカー型番:612251
・仕様:白塗装 底色:白
・付属品:35エサイレ2ヶ、35エサカバー2ヶ、15φ止り木355mm2本、T字止り木(小)1ヶ、フンきり(足付)1枚、引き出し1枚、シャッター付水漏れ防止枠1枚
・素材・材質:鉄線、プラスチック
・製造国:日本
【サイズ】
高さ : 17.80 cm
横幅 : 43.40 cm
奥行 : 56.60 cm
重量 : 4.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8585円
985 入札履歴
終了
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