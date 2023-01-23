『[カリマー] ショルダーバッグ M shoulder Black(ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 00分に出品され03月04日 14時 00分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(複数個ご希望の方はお問い合わせよりご連絡ください）
タテ29.5cmxヨコ42cmxマチ16cm
ポケットの数:4(外側2/内側2)
重量:380g
持ち手の全長:24cm
ショルダー全長:121cm
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落札価格8585円
516 入札履歴
終了
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