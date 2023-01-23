『KLYMIT(クライミット) スリーピングパッド Static V Camo 一人用 インフレータブルマット OD0005 06SVKD01【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 14時 04分に出品され03月09日 14時 04分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KLYMIT(クライミット) スリーピングパッド Static V Camo 一人用 インフレータブルマット OD0005 06SVKD01
【商品説明】
・75D ポリエステル
・Camo
・アウトドアマット 一人用
・サイズ:182.9 × 58.4 × 6.4cm
・マット内部の空気の偏りや、熱が逃げるのを抑えます。
・空気の流動を抑え、快適な寝心地を提供します。
【サイズ】
高さ : 6.86 cm
横幅 : 12.95 cm
奥行 : 19.56 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8585円
819 入札履歴
終了
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