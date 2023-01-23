『Google Pixelbook Pen - ミッドナイトブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 12時 55分に出品され04月20日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Google Pixelbook Pen - ミッドナイトブルー
【商品説明】
・Google Pixelbook Pen です。
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8585円
658 入札履歴
終了
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