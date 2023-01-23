『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0168 BK ブラック 横幅14.1cm × 高さ4.5cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 44分に出品され03月24日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サングラス単品・0168 BK(偏光ULTRAライトグリーン 両面マルチ) 横幅14.1cm × 高さ4.5cm PW-0168 BK
・・Color:0168 BK(偏光ULTRAライトグリーン 両面マルチ)Style:サングラス単品
・日本製サングラス
・おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング
・可視光線透過率 26%(晴天?曇天向き) / 偏光度90%以上
・レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)
・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
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落札価格8585円
373 入札履歴
終了
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