『セット販売x5FUJIFILM インスタントカメラ チェキ用フィルム 20枚入x5SET INSTAX MINI JP 2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 15分に出品され03月20日 21時 15分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セット販売x5FUJIFILM インスタントカメラ チェキ用フィルム 20枚入x5SET INSTAX MINI JP 2



【商品説明】

・フィルタリング



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。









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