『セット販売x5FUJIFILM インスタントカメラ チェキ用フィルム 20枚入x5SET INSTAX MINI JP 2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 15分に出品され03月20日 21時 15分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セット販売x5FUJIFILM インスタントカメラ チェキ用フィルム 20枚入x5SET INSTAX MINI JP 2
【商品説明】
・フィルタリング
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格8584円
652 入札履歴
終了
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