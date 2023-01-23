『アルミス 枝切っ太郎延長ポール ASH-25MSE (ASH-25M専用)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 06時 13分に出品され04月13日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルミス 枝切っ太郎延長ポール ASH-25MSE (ASH-25M専用)
【商品説明】
・【延長長さ】 1段目：(約)160cm 2段目：(約)180cm 3段目：(約)210cm
・セット内容：肩掛けバンド ×1 グリップバンド ×2 六角レンチ4mm ×1 六角レンチ3mm ×1 スパナ10mm ×1
・ポール：アルミ合金 樹脂部：ABS樹脂
・枝切っ太郎 ASH-25M専用の延長ポール。
・製品寸法：(約)幅
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 130.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。
GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20
¥ 8584
Gardening Pro(ガーデニングプロ) ガーデンツールセット GTS-010
¥ 8583
Gardening Pro(ガーデニングプロ) ガーデンツールセット GTS-010
¥ 8583
盛光 ステン用 切箸厚物柳刃 270mm HSTS0427
¥ 8583
飛庄 剪定鋏 A型 金止 200mm 園芸はさみ 鍛造 高級 飛塚製鋏所
¥ 8583
長雲斉 株切鋏
¥ 8583
2022進化版 電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 マキタ18バッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木/果樹用 園芸用 剪定用具 園芸ガーデンツール
¥ 8582
阿武隈川宗寛 片手刈込鋏 長刃270mm 金止 兼根切鋏
¥ 8582
高枝切りバサミ 高枝切鋏 ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 621 高枝切りばさみ 剪定ばさみ 高枝切り 3m 2m 軽量
¥ 8582
高枝切りバサミ 高枝切鋏 ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 621 高枝切りばさみ 剪定ばさみ 高枝切り 3m 2m 軽量
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
イチネン ミツトモ 送風機 FB-300mm用 フレキシブルダクト -
¥ 8582
高枝切りバサミ 高枝切鋏 ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 621 高枝切りばさみ 剪定ばさみ 高枝切り 3m 2m 軽量
¥ 8582
落札価格8584円
370 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！