『アルミス 枝切っ太郎延長ポール ASH-25MSE (ASH-25M専用)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 06時 13分に出品され04月13日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルミス 枝切っ太郎延長ポール ASH-25MSE (ASH-25M専用)



【商品説明】

・【延長長さ】 1段目：(約)160cm 2段目：(約)180cm 3段目：(約)210cm

・セット内容：肩掛けバンド ×1 グリップバンド ×2 六角レンチ4mm ×1 六角レンチ3mm ×1 スパナ10mm ×1

・ポール：アルミ合金 樹脂部：ABS樹脂

・枝切っ太郎 ASH-25M専用の延長ポール。

・製品寸法：(約)幅



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 130.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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