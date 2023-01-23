『オーブンベークドトラディション パピー 小粒 2.27kg×２袋 ファンタジーワールド ▼w ペット フード 犬 ドッグ 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 15時 26分に出品され05月02日 15時 26分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【送料無料・同梱可】
全ての小型犬種や一歳未満の仔犬に最適なナチュラルホリスティックフードです。フレッシュチキンで調理しているため、バランスよくアミノ酸を含有しています。
主な成分：粗タンパク質26%以上、粗脂肪15%以上、粗繊維3.5%以下、水分10%以下、カルシウム1.5%以上、リン1.0%以上、カリウム0.6%以上、ナトリウム0.5%以上、マグネシウム0.1%以下、粗灰分8.5%以下、オメガ-6脂肪酸3.25%以上、オメガ-3脂肪酸0.75%以上、炭水化物35.2%、糖分1.58%、pH6.6
グルコサミン450mg/kg、コンドロイチン350mg/kg
カロリー372cal/100g
原産国：カナダ
9650-6PB
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落札価格8584円
789 入札履歴
終了
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