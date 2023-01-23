『国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN234/GSA7-1 PC-SN234GSA7-【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 22時 34分に出品され03月04日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS [Note Standard] SN234/GSA7-1 PC-SN234GSA7-1、SN234/GSA7-2 PC-SN234GSA7-2 液晶パネル(光沢): 商品のタイトル（編集なし）
【商品説明】
・Trywayが扱っているpc部品は、未使用バルク品の為、在庫保存などの過程において使用に支障がない程度に多少のキズ・よごれ・へこみ・変色等がある場合がございますので、必ずご了承の上ご購入をお願いいたします。ノートpcのキーボード、液晶パネルなどの部品はメーカーでは直接販売しておりませんので、傷や指紋などがない部品はメーカー内部しかございませんので、神経質の方のご購入はご遠慮下さい。
・液晶パネルは同じ製品でも生産ロットにより型番が常に変化しております。発送時は在庫により違う生産ロット、違うメーカーの同製品を送らせていただくことがあり
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8584円
661 入札履歴
終了
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