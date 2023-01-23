『スピード 競泳用トレーニング水着 Push Up TurnS Kneeskin プッシュアップターンズニースキン STW12301 レディー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 04時 06分に出品され04月29日 04時 06分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スピード 競泳用トレーニング水着 Push Up TurnS Kneeskin プッシュアップターンズニースキン STW12301 レディー
【商品説明】
・ENDURANCE ECO（複合繊維（ポリエステル）65%、 ポリエステル35%）
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8584円
83 入札履歴
終了
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