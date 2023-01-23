『GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 18時 53分に出品され03月26日 18時 53分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20
【商品説明】
・その他の特長:角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄。柄の位置は2箇所で設定可能。
・アンビル刃:安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適。切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。
・カット能力:最大直径25mmの枝まで対応。
・ラチェット機構で150%のパワー増加:少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用。直径の大きな枝の切断が可能。
・綺麗に切断:精密研磨し付着防止コーティングがされた刃。耐錆で洗浄も容易。
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
2022進化版 電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 マキタ18バッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木/果樹用 園芸用 剪定用具 園芸ガーデンツール
¥ 8582
阿武隈川宗寛 片手刈込鋏 長刃270mm 金止 兼根切鋏
¥ 8582
高枝切りバサミ 高枝切鋏 ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 621 高枝切りばさみ 剪定ばさみ 高枝切り 3m 2m 軽量
¥ 8582
高枝切りバサミ 高枝切鋏 ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 621 高枝切りばさみ 剪定ばさみ 高枝切り 3m 2m 軽量
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
トンボ 可変式ショベル スコッパー スタンダード 丸形 980mm
¥ 8582
イチネン ミツトモ 送風機 FB-300mm用 フレキシブルダクト -
¥ 8582
高枝切りバサミ 高枝切鋏 ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 621 高枝切りばさみ 剪定ばさみ 高枝切り 3m 2m 軽量
¥ 8582
フェルコ 剪定鋏 FELCO10 左利き用 210mm
¥ 8582
アルスコーポレーション｜ARS ＜2本セット品＞LPB-30S 太枝切り鋏 ロッパーS｜法人様限定
¥ 8581
アルスコーポレーション｜ARS ＜2本セット品＞LPB-30S 太枝切り鋏 ロッパーS
¥ 8581
シンワ測定(Shinwa Sokutei) 丸ノコガイド定規 エルアングル 取手付き 補助板付き 600mm 77883
¥ 8581
剪定ばさみ 電動 高枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 コードレス 電動チェーンソー 高枝切り鋏 切断直径40mm 250cm 延長ポール 切断回数と電池残量表示
¥ 8581
千吉 強力 剪定アンビルタイプ 三段伸縮式 高枝切鋏 1.4~3m 6段階調節 SGLP-1
¥ 8581
落札価格8584円
270 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！