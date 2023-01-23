『仔犬印 K 18-8 アイスバケット(トング付)3L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 31分に出品され03月12日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
仔犬印 K 18-8 アイスバケット(トング付)3L
【商品説明】
・外寸 :φ175×H195mm
・容量:3L
・材質:18-8ステンレス
・製品重量:1380g
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 22.50 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8584円
251 入札履歴
終了
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