『仔犬印 K 18-8 アイスバケット(トング付)3L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 31分に出品され03月12日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,584円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

仔犬印 K 18-8 アイスバケット(トング付)3L



【商品説明】

・外寸 :φ175×H195mm

・容量:3L

・材質:18-8ステンレス

・製品重量:1380g



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。