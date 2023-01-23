『CHPO Cheapo watches チーポ 腕時計 Khorshid Betong 14240II【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 08時 08分に出品され04月07日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

CHPO Cheapo watches チーポ 腕時計 Khorshid Betong 14240II



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 10.40 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ CHPO

Cheapo

watches

チーポ

腕時計

Khorshid

Betong

14240II