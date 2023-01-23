『1000ピース ジグソーパズル 伊藤若冲 紫陽花双鶏図プレミアムピュアホワイト(51x73.5cm)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 36分に出品され03月23日 02時 36分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1000ピース ジグソーパズル 伊藤若冲 紫陽花双鶏図プレミアムピュアホワイト(51x73.5cm)



【商品説明】

・完成サイズ:51x73.5cm



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。