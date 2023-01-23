『1000ピース ジグソーパズル 伊藤若冲 紫陽花双鶏図プレミアムピュアホワイト(51x73.5cm)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 36分に出品され03月23日 02時 36分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1000ピース ジグソーパズル 伊藤若冲 紫陽花双鶏図プレミアムピュアホワイト(51x73.5cm)
【商品説明】
・完成サイズ:51x73.5cm
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 22.50 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8583円
92 入札履歴
終了
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