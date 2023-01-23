『ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／24.0cm ベージュ 左足【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 00時 25分に出品され05月06日 00時 25分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
介護用品
ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／24.0cm ベージュ 左足
ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／24.0cm ベージュ 左足
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【商品名】 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／24.0cm ベージュ 左足 【ジャンル・特徴】 介護用品 【メーカー名】ムーンスター ・装具対応のリハビリシューズ。リハビリ関係者が最も注目。 サイズ/22.0〜26.0cm(1.0cmきざみ)、3E 重さ/305g(片足23.0cm) 材質/人工皮革スーパーエアリー 生産国/日本 抗菌加工、撥水加工 ・・・続きは下へ
ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／26.0cm ブラック 左足
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ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／26.0cm ワイン 右足
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落札価格8583円
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終了
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