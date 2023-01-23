ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／24.0cm ベージュ 左足【コストコ お買い得】

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介護用品

ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／24.0cm ベージュ 左足

ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／24.0cm ベージュ 左足



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【商品名】 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 片足 ／24.0cm ベージュ 左足 【ジャンル・特徴】 介護用品 【メーカー名】ムーンスター ・装具対応のリハビリシューズ。リハビリ関係者が最も注目。 サイズ/22.0〜26.0cm(1.0cmきざみ)、3E 重さ/305g(片足23.0cm) 材質/人工皮革スーパーエアリー 生産国/日本 抗菌加工、撥水加工 ・・・続きは下へ