『オプティマス テラ エキスプレス HE クッキングポット 13856【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 23時 35分に出品され03月08日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オプティマス テラ エキスプレス HE クッキングポット 13856
【商品説明】
・サイズ : 収納サイズ/105×210mm
・仕様 : 内側ノンスティックコーティング
・素材 : アルミ(アルマイト加工)
・重量 : 380g
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8583円
704 入札履歴
終了
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