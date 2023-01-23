『オプティマス テラ エキスプレス HE クッキングポット 13856【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 23時 35分に出品され03月08日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

オプティマス テラ エキスプレス HE クッキングポット 13856



【商品説明】

・サイズ : 収納サイズ/105×210mm

・仕様 : 内側ノンスティックコーティング

・素材 : アルミ(アルマイト加工)

・重量 : 380g



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。