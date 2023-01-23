『TKクリエイト ラーニングリソーシーズ パズルグローブ 知育玩具 2歳~4歳向け 世界地図パズルゲーム TKZ71LR005 8 in 並行輸入【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 08時 54分に出品され03月17日 08時 54分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・画像参照 8 in dia LER7735

・・Style:シングル

・世界80カ国以上で愛されるラーニング リソーシズ Learning Resources 社の3歳から使える初めての地球儀Puzzle Globe。まずは子どもに地球儀への興味を持たせたいとお考えの方向けのシンプルで楽しい地球儀です。

・ 直径20cmの小さめサイズの地球儀は、小さなお子さまにちょうど良いサイズ。地球儀の形から予測して正しくピースをはめることで、空間認識力と手指の運動能力を伸ばし、カラフルなピースは色を識別することに役立つ知育玩具です。

・ アクティビティガイドでは、世界の様々な動物、歴史的建造物などたくさんの豆知識を紹介。カラフルな大陸のパズルピースをはめ込みながら、地球儀と一緒に親子で楽しく世界を大冒険しましょう!

・ パッケージサイズ : 約 幅 23cm x 高さ 28cm x 奥行 20.5cm / 本体サイズ : 約 幅 20cm x 高さ 26.5cm x 奥行 20cm

・ 対象年齢 : 3歳以上 / 日本語アクティビティガイド付