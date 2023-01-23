『放課後の怪談シリーズ 恐怖ドキドキクラッシュ人体模型 日本おもちゃ大賞2014 コミュニケーション・トイ部門 大賞【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 32分に出品され03月23日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

放課後の怪談シリーズ 恐怖ドキドキクラッシュ人体模型 日本おもちゃ大賞2014 コミュニケーション・トイ部門 大賞



【商品説明】

・対象年齢 :6歳から

・対象性別 :男女共用

・電池種別 :単三電池:3本電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 23.10 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ 放課後の怪談シリーズ

恐怖ドキドキクラッシュ人体模型

日本おもちゃ大賞2014

コミュニケーション・トイ部門

大賞