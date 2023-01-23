『ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO BASSO M-DX210-ZB【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 24分に出品され03月13日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO BASSO M-DX210-ZB
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO TENORE M-DX200-ZT
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落札価格8583円
739 入札履歴
終了
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