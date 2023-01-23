[TACVASEN] 登山ウエア レディース 裏ボア 防風 ジャンパー カジュアル マウンテンパーカー 防水 大きいサイズ 登【2025の人気アイテム】

商品情報

【多機能】：しっかりとしたポリエステル素材を採用し、通気性は高くて、汗、湿気は急速に排出でき、吸汗性と通気性に優れます。アップグレードの防風生地を採用し、防風性があります。防水生地を採用し、撥水性や防汚の機能も持っていますから、様々な気候や環境に対応できます。優れたポリエステル素材で作られており、耐摩耗性にも優れます。 【デザイン】：(1)取り外しできるひも付きの帽子:防風帽は取り外し可能ですから、環境や天気や自分の愛好によって、勝手に切り替わります。ひもは大きさを調節できて、帽子を頭に合わせることができます。(2)防水ファスナー付いたポケット：シームテープ技術を採用し、有効的に防水できます。(3)上質なジッパー：開閉はスムースで、長時間使えられます。(4)伸縮性があり袖口：?