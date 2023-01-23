『[TACVASEN] 登山ウエア レディース 裏ボア 防風 ジャンパー カジュアル マウンテンパーカー 防水 大きいサイズ 登【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 42分に出品され03月30日 15時 42分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【多機能】：しっかりとしたポリエステル素材を採用し、通気性は高くて、汗、湿気は急速に排出でき、吸汗性と通気性に優れます。アップグレードの防風生地を採用し、防風性があります。防水生地を採用し、撥水性や防汚の機能も持っていますから、様々な気候や環境に対応できます。優れたポリエステル素材で作られており、耐摩耗性にも優れます。 【デザイン】：(1)取り外しできるひも付きの帽子:防風帽は取り外し可能ですから、環境や天気や自分の愛好によって、勝手に切り替わります。ひもは大きさを調節できて、帽子を頭に合わせることができます。(2)防水ファスナー付いたポケット：シームテープ技術を採用し、有効的に防水できます。(3)上質なジッパー：開閉はスムースで、長時間使えられます。(4)伸縮性があり袖口：?
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落札価格8583円
327 入札履歴
終了
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