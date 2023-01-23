『三愛水着楽園 水着 エラクションプロ ハイウエスト レギンス レディース BL‐ブラック S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 05時 24分に出品され04月29日 05時 24分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
三愛水着楽園 水着 エラクションプロ ハイウエスト レギンス レディース BL‐ブラック S
【商品説明】
・SIZE:L 総丈:74cm
・SIZE:M 総丈:73cm
・SIZE:S 総丈:72cm
・素材構成: レギンス：ポリエステル ポリウレタン，メッシュ部分：ポリエステル ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 1.27 cm
横幅 : 19.81 cm
奥行 : 26.16 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8583円
928 入札履歴
終了
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