『三愛水着楽園 水着 エラクションプロ ハイウエスト レギンス レディース BL‐ブラック S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 05時 24分に出品され04月29日 05時 24分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

三愛水着楽園 水着 エラクションプロ ハイウエスト レギンス レディース BL‐ブラック S



【商品説明】

・SIZE:L 総丈:74cm

・SIZE:M 総丈:73cm

・SIZE:S 総丈:72cm

・素材構成: レギンス：ポリエステル ポリウレタン，メッシュ部分：ポリエステル ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 1.27 cm

横幅 : 19.81 cm

奥行 : 26.16 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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