『PECO HOｍ カーブポイント・右(エレクトロフログ) 鉄道模型用品 PESL-E1486【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 18時 18分に出品され04月24日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他鉄道模型

【商品名】

PECO HOｍ カーブポイント・右(エレクトロフログ) 鉄道模型用品 PESL-E1486



【商品説明】

・Homゲージ(12mm)用

・イギリス・PECO社製 鉄道模型用品



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 9.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。