『Bath&Body Works/バス＆ボディワークス アロマ キャンドル バニラ＆ピーチティー 3-Wick Scented Candl 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 05分に出品され03月24日 12時 05分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・ピーチ L

・Bath&Body Works大容量411g14.5ozの3-wickアロマキャンドル

・プレゼントにも最適存在感があり、お部屋のインテリアにもぴったりです

・バニラ＆ピーチティー：ピーチティー・スイートバニラクリーム・フレッシュオートミルクの香り