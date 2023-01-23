『SWIVEL S CONNECTING ELEMENT【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 15時 03分に出品され03月27日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWIVEL S CONNECTING ELEMENT
【商品説明】
・STRENGTH: Has a breaking strength of 23 kN or 36 kN.
・USE: Allows the load to turn without twisting the rope.
・VERSATILE: Accepts up to three carabiners on the load side.
・WEIGHT: The SWIVEL weighs 95 or 150 grams.
・WORK USE: Has a working load of 5 kN.
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 20.32 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DUEL(デュエル) PEライン 0.1号 アーマード F+ Pro 150M 0.1号 GY ゴールデンイエロー H4078-GY
¥ 8581
ティムコ(TIEMCO) SAウェットセル シンクティップ WF8S IV GR/CH 138871 グリーン/チャコール 全長80
¥ 8581
ダイワ(DAIWA) PEライン UVFメガセンサー12ブレイドEX+Si 5号 300m 5カラー(カラーマーキング付)
¥ 8581
釣り用具 エックスブレイド(X-Braid) ジグマン ウルトラ X8 ハンガーパック 300m 5号 80lb
¥ 8579
ティムコ(TIEMCO) ライン SA フリークエンシィトラウト WF5F BUCK 117180
¥ 8579
VARIVAS(バリバス) ライン キャスティングMAXパワーX8 400m 6号
¥ 8578
OWNER(オーナー) 針結び器 鮎イカリ用鈎巻き器 AV-24 セット 9689 シルバー/ゴールド 20.1 x 10.1 x 2.3
¥ 8578
ティムコ(TIEMCO) ライン SA フリークエンシィトラウト WF3F BUCK 117166
¥ 8577
LINE SYSTEM(ラインシステム) クルージャンウキケース 10列 CUC155 55cm
¥ 8576
よつあみ エックスブレイド(X-Braid) ジグマン ウルトラ X8 ハンガーパック 300m 5号 80lb
¥ 8576
よつあみエックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 5号 オーキッドホワイト 90lb
¥ 8575
ティムコ(TIEMCO) ライン SAフリークエンシィ シンキング VI WF5S 117289
¥ 8573
ティムコ(TIEMCO) ライン SAフリークエンシィ シンキング INT/I WF6S 120562
¥ 8572
ティムコ(TIEMCO) フライライン サイエンティフィック・アングラーズ フリークエンシィ ソルトウォーター WF 90FT 27.4m
¥ 8572
Gear-Lab(ギアラボ) PEライン EXXA 200m 0.3号 15LB(6.8kg) 8本 5色
¥ 8571
ティムコ(TIEMCO) フライライン サイエンティフィック・アングラーズ フリークエンシィ ソルトウォーター WF 90FT 27.4m
¥ 8571
Crucian(クルージャン) ウキ クルージャンウキケース CUC165 10列 65cm
¥ 8569
ルアー釣り用PEライン サンライン PEジガーULT4本組スローピッチジャーク専用 1200m 2.5号/40lb
¥ 8569
落札価格8583円
489 入札履歴
終了
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