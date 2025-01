SWIVEL S CONNECTING ELEMENT【2024年最新】

商品情報

【商品名】

SWIVEL S CONNECTING ELEMENT



【商品説明】

・STRENGTH: Has a breaking strength of 23 kN or 36 kN.

・USE: Allows the load to turn without twisting the rope.

・VERSATILE: Accepts up to three carabiners on the load side.

・WEIGHT: The SWIVEL weighs 95 or 150 grams.

・WORK USE: Has a working load of 5 kN.



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 20.32 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。