『アークライト アイランド アトランティスからの脱出 完全日本語版 (2-4人用 45分 8才以上向け) ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 48分に出品され03月28日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト アイランド アトランティスからの脱出 完全日本語版 (2-4人用 45分 8才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数: 2~4人

・プレイ時間: 45分

・メーカー希望小売価格: 5200円(税別)

・対象年齢 :8才以上

・本体サイズ: 325×300×55mm



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 30.30 cm

奥行 : 33.10 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

アイランド

アトランティスからの脱出

完全日本語版

(2-4人用

45分

8才以上向け)

ボードゲーム