『TOEI LIGHT(トーエイライト) 水温計 B-2231【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 16分に出品され03月27日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) 水温計 B-2231



【商品説明】

・ニッケルメッキ仕上

・ペッテンコーヘル式(採水器式)

・日本

・測定範囲:-10~50(0.5目盛)

・直径5.5?×長さ35?

・重さ0.28?



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。