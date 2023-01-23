『TOEI LIGHT(トーエイライト) 水温計 B-2231【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 16分に出品され03月27日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOEI LIGHT(トーエイライト) 水温計 B-2231
【商品説明】
・ニッケルメッキ仕上
・ペッテンコーヘル式(採水器式)
・日本
・測定範囲:-10~50(0.5目盛)
・直径5.5?×長さ35?
・重さ0.28?
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8583円
72 入札履歴
終了
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