『NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルハード AQDH 7.7mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 08時 55分に出品され04月15日 08時 55分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
材質：超硬合金
表面処理：AQ（TiAlN系）
先端角：140
ねじれ角：15
被削材：高硬度鋼
寸法：刃径7.7mm×溝長37mm×全長81mm×シャンク径8mm
【商品説明】
説明
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
【商品詳細】
ブランド：不二越
商品名：NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルハード AQDH 7.7mm
製造元：不二越
商品番号：AQDH
商品内容：AQDH 7.7mm
【当店からの連絡】
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落札価格8582円
564 入札履歴
終了
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