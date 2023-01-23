『NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルハード AQDH 7.7mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 08時 55分に出品され04月15日 08時 55分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

材質：超硬合金

表面処理：AQ（TiAlN系）

先端角：140

ねじれ角：15

被削材：高硬度鋼

寸法：刃径7.7mm×溝長37mm×全長81mm×シャンク径8mm



【商品説明】

説明



50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。



【商品詳細】

ブランド：不二越

商品名：NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルハード AQDH 7.7mm

製造元：不二越

商品番号：AQDH

商品内容：AQDH 7.7mm



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