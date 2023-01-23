『十六夜 咲夜 東方Project いざよい さくや 紅魔館 メイド長 アニメ コスプレ衣装 コスチューム cosplay 東方プロジェクト la256zezex1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 12時 52分に出品され05月10日 12時 52分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ 商品名 ]
十六夜 咲夜 東方Project いざよい さくや 紅魔館 メイド長 アニメ コスプレ衣装 コスチューム cosplay 東方プロジェクト コスプレ 東方プロジェクトla256zezex1
[ セット内容 ]
上着/スカート/エプロン/髪飾り/リボン/手袋
「ウィッグ」別途+2730円
※オプションも希望の場合、システム上ご注文時に金額加算出来かねますので、
当店にてご注文確認後金額修正いたします。必ず当店からのご注文確認メールをご確認くださいませ。
「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
[ カラー ]
写真をご参考下さい
[サイズ ]
女性：SS/S/M/L/XL
男性：S/M/L/XL/XXL
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
※ご注意：詳しいサイズや注意点については、【商品情報・詳細】を必ずご確認ください。
[ 素材 ]
ポリエステル
[ 送料 ]
1点 550円
2点目から1点毎に 500 円加算
(九州・沖縄・北海道・離島は除く)
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945 入札履歴
終了
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