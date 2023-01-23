『送料無料◆初音ミクmiku 風 桜ミク コスプレ 衣装 ウィッグ 靴 cosplay コスチューム イベント アニメ ハロウィン仮装 変装【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 13時 56分に出品され03月17日 13時 56分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用



セット内容：上着+スカート+腕カバー+足袋+ネクタイ+髪飾り(写真参照)



別途購入する：ウィッグ、靴



衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます) 写真参照



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