『農業機械 bruder ブルーダー Krone スクエアベーラーBig Pack 1290 HDP VCわら2個付き BR02033【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 11分に出品され03月21日 16時 11分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 その他鉄道模型

【商品名】

bruder ブルーダー Krone スクエアベーラーBig Pack 1290 HDP VC（わら2個付き） BR02033



【商品説明】

・推奨年齢：3歳頃から、商品サイズ：L605×H210×W185（mm），スケール/1:16



【サイズ】

高さ : 19.40 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 56.50 cm

重量 : 1.77 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。