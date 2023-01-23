『農業機械 bruder ブルーダー Krone スクエアベーラーBig Pack 1290 HDP VCわら2個付き BR02033【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 11分に出品され03月21日 16時 11分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他鉄道模型
【商品名】
bruder ブルーダー Krone スクエアベーラーBig Pack 1290 HDP VC（わら2個付き） BR02033
【商品説明】
・推奨年齢：3歳頃から、商品サイズ：L605×H210×W185（mm），スケール/1:16
【サイズ】
高さ : 19.40 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 56.50 cm
重量 : 1.77 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8582円
187 入札履歴
終了
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