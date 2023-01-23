『YAZAWA ELPイヤーパッドブラック TYP1〔×50セット〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 06時 57分に出品され04月09日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お手持ちのイヤホンパッドの替えとしてお使い頂けるイヤーパッド

YAZAWA ELPイヤーパッドブラック TYP1〔×50セット〕

YAZAWA ELPイヤーパッドブラック TYP1〔×50セット〕



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【商品名】 (まとめ)YAZAWA ELPイヤーパッドブラック TYP1【×50セット】 【ジャンル・特徴】 お手持ちのイヤホンパッドの替えとしてお使い頂けるイヤーパッド [ TYP1 ] 【メーカー名】YAZAWA【型番】TYP1 お手持ちのイヤホンパッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 カラー：ブラック 本体サイズ：φ18mm※直径13〜18mmのインナーイヤホンに対応 パッケージ形態：スライドブリスター パッケージサイズ：W55×H145×D10mm パッケージ重量（パッケージ+本体）：10g・・・続きは下へ