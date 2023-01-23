『【500枚セット】Lazos DVD-R 4.7GB for VIDEO CPRM対応1-16倍速対応 1回記録用ホワイトワイド印刷対応 50枚組スピンドルケース入10個セット L-CP50P-10P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 12時 11分に出品され05月06日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品特長
DVD-R 4.7GB for VIDEO
CPRM対応
1-16倍速対応
1回記録用
ホワイトワイド印刷対応
50枚組×10個=500枚
スピンドルケース入
3個セットパナソニック 4倍速ブルーレイディスク(追記)25GB10枚＆50GB1枚P LM-BR25LW11S ? 3個セット
¥ 8579
20枚(地デジ約120時間)ディスク1枚により多く保存 ソニー / 20枚入り / ビデオ用ブルーレイディスク / 1回録画用 / BD-R
¥ 8576
太陽誘電製 Thats CD-R音楽用 16倍速80分 金レーベル 10mmPケース5枚入 CDR-A80GP5
¥ 8574
Victor 映像用DVD-R ハードコート CPRM対応 16倍速 ホワイトプリンタブル 50枚 VD-R120DH50
¥ 8569
Verbatim バーベイタム M-DISC 長期保存 ブルーレイディスク 1回記録用 BD-R DL 50GB 5枚 ホワイトプリンタブル
¥ 8568
AIT-2 データカートリッジ 50GB ソニー SDX2-50CR
¥ 8561
AIT-2 データカートリッジ 50GB ソニー SDX2-50CR
¥ 8561
Verbatim(バーベイタム) DVD-RW データ＆録画用 CPRM対応 4.7GB 1-2倍速 「250枚(50枚×5個)」 (VHW12NP50SV1 5個セット)
¥ 8561
Verbatim(バーベイタム) BD-R データ＆録画用 25GB 1-6倍速 「200枚(20枚×10個)」 (VBR130RP20SV1 10個セット)
¥ 8561
FifiLionメディアプレーヤー HDMIマルチメディアプレイヤーネットワーク接続可 最大4096*2160p 60fps解像度対応 SDカー
¥ 8560
まとめ 4セット maxell データ用BD-RE BE25PPLWPA10S
¥ 8560
200枚セット(10枚X20個) Lazos BD-RE L-BRE10PX20
¥ 8560
200枚セット(10枚X20個) Lazos BD-RE L-BRE10PX20
¥ 8560
Verbatim バーベイタム 1回記録用 CD-R 700MB 600枚 業務用簡易包装パック ホワイトプリンタブル(ワイド) 48倍速
¥ 8560
10個セット VERTEX DVD-R(Video with CPRM) 1回録画用 120分 1-16倍速 50Pスピンドルケース50P インクジェットプリンタ対応(ホワイト) DR-120DVX.50SNX10
¥ 8559
150枚セットCMCpro T-CDR-WPP-50SB CD-R 700MB 2-48倍速 白ワイドプリンタブル TYコード 50枚ス
¥ 8559
バーベイタムジャパン Verbatim バーベイタム データ用 1回記録 CD-R 700MB シルバーレーベル 業務用簡易包装 まとめ買い
¥ 8558
SONY ビデオ用BD-R 追記型 片面1層25GB 4倍速 プリンタブル 50枚スピンドル 50BNR1VCPP4
¥ 8558
落札価格8582円
601 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！