『【500枚セット】Lazos DVD-R 4.7GB for VIDEO CPRM対応1-16倍速対応 1回記録用ホワイトワイド印刷対応 50枚組スピンドルケース入10個セット L-CP50P-10P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 12時 11分に出品され05月06日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品特長

DVD-R 4.7GB for VIDEO

CPRM対応

1-16倍速対応

1回記録用

ホワイトワイド印刷対応

50枚組×10個=500枚

スピンドルケース入