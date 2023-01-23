キッズドレス ピアノ 発表会ドレス ロング丈 子供ドレス ワンピース お姫様 刺繍 袖なし フリル チュール 女の子 結婚式 フォーマル フレア 誕生日プレゼント【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

[ セット内容 ]

ドレス

「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」



[ カラー ]

ネイビー



[ 素材 ]

ポリエステル/チュール



[ サイズ ](cm)

110/バスト約60 ウエスト56 着丈約56

120/バスト約64 ウエスト58 着丈約65

130/バスト約68 ウエスト61 着丈約70

140/バスト約72 ウエスト65 着丈約75

150/バスト約76 ウエスト69 着丈約80

160/バスト約82 ウエスト73 着丈約87

170/バスト約86 ウエスト75 着丈約90

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。

※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。



キッズドレス ピアノ 発表会ドレス ロング丈 子供ドレス ワンピース お姫様 刺繍 袖なし フリル チュール 女の子 結婚式 子供 フォーマル フレア 誕生日プレゼント ギフト パーティー フレアスカート 110 120 130 140 150 160 170 ネイビー kd301

大量注文にも対応しています。

