『キッズドレス ピアノ 発表会ドレス ロング丈 子供ドレス ワンピース お姫様 刺繍 袖なし フリル チュール 女の子 結婚式 フォーマル フレア 誕生日プレゼント【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 26分に出品され03月20日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
ドレス
「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
[ カラー ]
ネイビー
[ 素材 ]
ポリエステル/チュール
[ サイズ ](cm)
110/バスト約60 ウエスト56 着丈約56
120/バスト約64 ウエスト58 着丈約65
130/バスト約68 ウエスト61 着丈約70
140/バスト約72 ウエスト65 着丈約75
150/バスト約76 ウエスト69 着丈約80
160/バスト約82 ウエスト73 着丈約87
170/バスト約86 ウエスト75 着丈約90
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。
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七五三 3歳 三歳 被布コート 単品 女の子 ピンク 刺繍 桜 鈴 花ひめ 3390-00012
¥ 8582
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¥ 8582
落札価格8582円
260 入札履歴
終了
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