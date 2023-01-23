『※処方箋必須※ アルコン プレシジョンワン BC:8.3 30枚入 4箱 1日使い捨て 1day ソフトコンタクトレンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 15時 53分に出品され03月31日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プレシジョンワンの販売について
処方箋（指示書）のご提出が必要となります。
ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
処方箋または装用指示書ご提出方法
ご注文番号・お名前・メールアドレスが入力不要
下記の手順にてご提出をお願い申し上げます
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落札価格8582円
591 入札履歴
終了
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