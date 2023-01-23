『-diptyque- ディプティック キャンドル ナルギレ 190g 【国内正規品】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 00分に出品され04月26日 11時 00分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【メーカー】ディプティック

【商品名】キャンドル ナルギレ

【内容量】190g



ハチミツのニュアンスやタバコの葉の匂い、いくつかのスパイスの趣き。

水タバコ（narguile）からくゆり立つ香りにはフルーティで蜜のような温かみのある ニュアンスがあります。



燃焼時間：60時間

直径 7.5cm、高さ 9cm