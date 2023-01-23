『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス ティアドロップ ブラック 40cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 06時 25分に出品され03月29日 06時 25分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス ティアドロップ ブラック 40cm
【商品説明】
・カラー：ブラック
・サイズ：40cm
・性別：男性/女性
・技術：メタックス
・素材：紐部(生地)/ポリエステル、ナイロン 紐部(中芯)/エラストマー 留め具/ステンレス、ウレタン
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 11.20 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8582円
297 入札履歴
終了
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