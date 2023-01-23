『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス ティアドロップ ブラック 40cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 06時 25分に出品され03月29日 06時 25分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス ティアドロップ ブラック 40cm



【商品説明】

・カラー：ブラック

・サイズ：40cm

・性別：男性/女性

・技術：メタックス

・素材：紐部(生地)/ポリエステル、ナイロン 紐部(中芯)/エラストマー 留め具/ステンレス、ウレタン



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。