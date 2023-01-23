『高枝切りバサミ 高枝切鋏 ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 621 高枝切りばさみ 剪定ばさみ 高枝切り 3m 2m 軽量【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 11時 29分に出品され04月29日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ≪ 商品詳細 ≫

業界初！（特許出願中）替刃式高枝切り鋏。

刃を替えるたびに新品の切れ味！

刃を簡単に交換できる

究極の薄刃を実現 ＋ アンビル刃構造で切る力の負担20％軽減

※当社従来品アンビル刃と比べ

※樹種・太さによって異なります。

刃のみ交換で経済的



【品番】621

【品名】替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃

【JANコード】4954849106217

【材質】

ポール部：アルミパイプ

切り刃：高炭素鋼

アンビル：ナイロングラスファイバー樹脂

グリップ：スポンジ樹脂

ハンドル：ナイロングラスファイバー樹脂

キャッチ：ナイロングラスファイバー樹脂

【切断径（直径、生木の場合）】約12mm

【伸縮機能】1.8m〜3.0m 13段伸縮

【本体サイズ】66×46×1800mm

【本体重量】約940g

【付属品】

・替刃1枚

・替刃保管ケース



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