『高枝切りバサミ 高枝切鋏 ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 621 高枝切りばさみ 剪定ばさみ 高枝切り 3m 2m 軽量【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 11時 29分に出品され04月29日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
≪ 商品詳細 ≫
業界初！（特許出願中）替刃式高枝切り鋏。
刃を替えるたびに新品の切れ味！
刃を簡単に交換できる
究極の薄刃を実現 ＋ アンビル刃構造で切る力の負担20％軽減
※当社従来品アンビル刃と比べ
※樹種・太さによって異なります。
刃のみ交換で経済的
【品番】621
【品名】替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃
【JANコード】4954849106217
【材質】
ポール部：アルミパイプ
切り刃：高炭素鋼
アンビル：ナイロングラスファイバー樹脂
グリップ：スポンジ樹脂
ハンドル：ナイロングラスファイバー樹脂
キャッチ：ナイロングラスファイバー樹脂
【切断径（直径、生木の場合）】約12mm
【伸縮機能】1.8m〜3.0m 13段伸縮
【本体サイズ】66×46×1800mm
【本体重量】約940g
【付属品】
・替刃1枚
・替刃保管ケース
ムサシ 替刃2段式高枝切鋏アンビル刃 高枝切りバサミ 軽量 伸縮 剪定ばさみ 園芸鋏 庭 剪定鋏 ガーデニング用品 採取鋏 園芸用品 軽量鋏 軽い 枝切 摘花 キャッチ機能
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落札価格8582円
919 入札履歴
終了
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