『flexi 巻取リード ジャイアント テープタイプ ネオン 8m Mサイズ 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 05時 02分に出品され04月21日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
flexi 巻取リード ジャイアント テープタイプ ネオン 8m Mサイズ 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 19.40 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8582円
824 入札履歴
終了
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