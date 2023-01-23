『原神 バーバラ 水着 コスプレ衣装 ウィッグ 稲妻 変装 制服 COS全セット 変装グッズ かわいい げんしん風 大人用 文化祭 Genshin cosplay専用衣装 高完成度【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 19時 13分に出品され03月22日 19時 13分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容：「上着」+「スク水」+「袖カバー」+「腿飾り」+「首飾り」+「帽子」+「神の目飾り」+「鴨ポーチ」+「髪飾り」+「腰飾り」+「胸飾り」。
材質：ポリエステル
適用場合 ：仮装大会.撮影.通常用.コスプレ用.ハロウィン.クリスマス.学園祭.お祭り.イベント.文化祭.プレゼント.パーティー用.コレクションなど。ご家族やご友人へのプレゼントにも最適です。
注意：お品物の色合いは、写真撮影・パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承下さい。
在庫について：発送後、通常約5~7日に到着します。税関、天候、郵便事情等で遅くなる場合が御座います。予めご了承ださい。
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落札価格8582円
386 入札履歴
終了
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