『日本製 油絵額縁/フレーム 〔F8号/グリーン〕 壁掛けひも/アクリル/ 8116【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 45分に出品され03月14日 14時 45分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 F8号サイズ:455×380mmの油絵用です出来のよい日本製の額縁ですアクリルには保護シートがついています剥がしてお使い下さい別注サイズもお見積もりいたします日本製油絵額縁/フレーム〔F8号/グリーン〕壁掛けひも/アクリル/8116…