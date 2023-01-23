『ダイワ(DAIWA) クーラーボックス 釣り/アウトドア/キャンプ クールラインα3 GU2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 05時 43分に出品され03月31日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：ブルー
サイズ：20L
スタイル：20L(発砲ウレタン・投入口付)
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
容量(L):20
自重(kg):4.0
内寸(cm):22×39×22
外寸(cm):31×51×30.5
部門名: ユニセ ックス大人
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落札価格8582円
298 入札履歴
終了
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