『ダイワ(DAIWA) クーラーボックス 釣り/アウトドア/キャンプ クールラインα3 GU2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 05時 43分に出品され03月31日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ブルー

サイズ：20L

スタイル：20L(発砲ウレタン・投入口付)

ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。

容量(L):20

自重(kg):4.0

内寸(cm):22×39×22

外寸(cm):31×51×30.5

部門名: ユニセ ックス大人