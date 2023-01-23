『PoplarTrees LEDリングライト 三脚スタンド付き 外径18インチ カメラ写真ビデオ用照明セット 3色モード/10段輝度調節 65【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 01分に出品され03月29日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PoplarTrees LEDリングライト 三脚スタンド付き 外径18インチ カメラ写真ビデオ用照明セット 3色モード/10段輝度調節 65
【商品説明】
・【多機能リングライト＆Bluetoothリモートシャッター】携帯電話ホルダーとカメラライトを組み合わせたツーインワンデザインで、ライブ放送、照明、ファッション、ウェディングアート、広告写真メイク、自撮り写真、映画撮影に最適な追加照明を提供します、およびビデオ録画、暗い環境でのビデオブログなど。 敏感なBluetoothリモコンは、AndroidとiOSの両方をサポートしています。
・【組み立てが簡単】三脚の底を開けて安定性を確保します。 次に、リングライトを三脚の上部に取り付け、ノブを締めます。 最後に、リングライトの真ん中にあるポートに電話ホルダーを取り付けます。
・【調節可
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 51.80 cm
奥行 : 56.20 cm
重量 : 2.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8582円
342 入札履歴
終了
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