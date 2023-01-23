『SOUBIEN ソウビエン 髪飾り 成人式 花 卒業式 和装 振袖 2点セット 日本製 ぶら飾り ゴールド×レッド(kaz7320cm)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 28分に出品され04月19日 20時 28分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SOUBIEN ソウビエン 髪飾り 成人式 花 卒業式 和装 振袖 2点セット 日本製 ぶら飾り ゴールド×レッド(kaz7320cm)



【商品説明】

・［サイズ］(大)縦：約13cm 横：約13cm 高さ：約7cm ブラ長さ：約9cm (小)縦：約5.5cm 横：約5.5cm 長さ：約4cm

・［取付］コーム式、Uピン式

・［色］B ゴールド×レッド(kaz7320cm)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ SOUBIEN

ソウビエン

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成人式

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振袖

2点セット

日本製

ぶら飾り

ゴールド×レッド(kaz7320cm)