『20V AC/DC Adapter Compatible with Bose Model: 418775 Soundbar So 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 23時 50分に出品され04月29日 23時 50分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: 20V AC/DC Adapter Compatible with Bose Model: 418775 Soundbar Solo 5 TV Sound Bar System Solo5 Bluetooth Speaker 20VDC 30W MAX GlobTek GT-21148-3020-T2 GT-21148-3020-T3 Power Supply Charger

ブランド: Kircuit

高さ: 18cm

横幅: 11cm

奥行: 4cm

重量: 260g

商品番号: