『xinhuida ブライダルウェディングパールブーケ パーティーデコレーション パールストリング ビーズガーランド ウェディングパーティーデコレーション DIYアク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 28分に出品され03月25日 02時 28分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名xinhuida ブライダルウェディングパールブーケ パーティーデコレーション パールストリング ビーズガーランド ウェディングパーティーデコレーション DIYアクセサリー クリスマス用 (ゴールド)100Pcs Pearl Bouquet Party Decoration Pearl String Beaded Garland 4mm Beads Garlands for Christmas Decoration Wedding Party Decoration， Christmas Floral Picks(Gold)ブランド：XINHUIDALSQ商品サイズ：高さ：3.6 cm横幅：13.1 cm奥行：20 cm重量：3570 g商品番号：B0816BNPY3色：Gold素材：Plastic