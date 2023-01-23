『バラ 造花 - ピンクフラワー 人工装飾 本物のようなシルクのフェイクフラワー コンボセット リーフ&ステム付き ウェディングブーケ テーブルセンターピース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 06分に出品され03月16日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名バラ 造花 - ピンクフラワー 人工装飾 本物のようなシルクのフェイクフラワー コンボセット リーフ&ステム付き ウェディングブーケ テーブルセンターピース アレンジメント パーティーギフト 家族の友人にRoses Artificial Flowers - Pink Flowers Artificial for Decoration Real Looking Silk Fake Flowers Combo Set with Leaf & Stems Wedding Bouquets Table Centerpiece Arrangement Party Gift for Family Friendブランド：BAISHUN商品サイズ：高さ：5.1 cm横幅：25.4 cm奥行：25.4 cm重量：4536 g商品番号：Artificial flower色：Bean Paste Pink素材：Silk