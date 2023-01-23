『24個 20インチ 人工ユーカリの葉の茎 人工ユーカリの植物の枝 シルクユーカリの葉 ユーカリの枝 ホームウェディング ファームハウスの装飾用 (ブラック)【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 10時 35分に出品され03月19日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名24個 20インチ 人工ユーカリの葉の茎 人工ユーカリの植物の枝 シルクユーカリの葉 ユーカリの枝 ホームウェディング ファームハウスの装飾用 (ブラック)Chuangdi 20 Inch Artificial Eucalyptus Leaves Stems， Faux Eucalyptuses Plant Branches， Silk Eucalyptus Leaf， Fake Eucalyptus Branches for Home Wedding Farmhouse Decoration (Black， 24 Pieces)ブランド：Chuangdi商品サイズ：高さ：6.3 cm横幅：12.2 cm奥行：26.4 cm重量：4714 g商品番号：KL-Chuangdi-247473色：Black素材：wire， plastic， silk
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落札価格8581円
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